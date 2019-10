Turismo: Club Esse gestirà rilancio mega-villaggio Palmasera in Sardegna

Rimini, 8 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Club Esse continua a crescere, in fatturato, strutture e presenze. E sceglie proprio il Ttg Travel Experience, il salone del mercato turistico che si apre domani a Rimini, per annunciare l’ultimo 'colpo' messo a segno: la gestione dall’estate 2020, per 18 anni, del mega-villaggio Palmasera, 430 camere incastonate nella costa di Cala Gonone, nella Sardegna dell’Est, dove la catena alberghiera ha già una struttura di prestigio acquisita da poco, il Club Esse Cala Gonone Beach Village. Con questa nuova acquisizione, le camere di cui Club Esse può disporre a Cala Gonone salgono a 734, confermando una volta di più l’interesse della società a espandersi nell’isola, dove conta già 11 delle sue 17 strutture.

“Con questa operazione - spiega Marco Baldisseri, Cmo del Gruppo Club Esse - intendiamo rilanciare e dare nuova vita a un villaggio famosissimo nell’ambito del turismo sardo e tuttavia non adeguatamente valorizzato. Sia la struttura in sé che la località in cui si trova meritano un posizionamento ben diverso da quello avuto finora e noi siamo intenzionati a far sì che lo raggiungano, mettendone in luce le peculiarità e investendo in servizi e personale all’altezza, come abbiamo già fatto altrove con successo”.

Camere ampie, vicinanza a spiagge magnifiche ma anche al centro abitato, un nucleo più raccolto denominato Il Borgo, con una propria piscina e servizi dedicati, che sarà rivolto ai big spender: sono alcuni dei plus del Palmasera, a cui si aggiungerà l’attenzione particolare che Club Esse rivolge ai suoi ospiti, a partire dalla cura nel trasmettere i sapori e la cucina locali - lo staff è in prevalenza del posto - e da un’equipe di animazione 'importante' e motivata, formata per coinvolgere e far vivere appieno la vacanza senza imporsi o infastidire. Con un occhio di riguardo per bambini e ragazzi.

Club Esse è una società italiana di gestione alberghiera che ha creato in pochi anni una realtà competitiva nel mercato dell’ospitalità: 17 tra villaggi e hotel (erano appena 6 nel 2014), vale a dire quasi 3.000 camere nelle più belle località di Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Lazio e Valle d’Aosta. Tramite la partecipata Atos Re ha acquisito il noto complesso alberghiero di Roccaruja, a Stintino (Sassari), costruito negli anni Sessanta dall’allora presidente dell’Inter Angelo Moratti accanto alla spiaggia de La Pelosa e già sottoposto a un primo importante intervento di riqualificazione.

Il Gruppo si avvia a chiudere anche l’estate 2019 con il segno più. Il fatturato, infatti, è in continua crescita: quest’anno si supereranno i 30 milioni di euro, +7% rispetto ai 28 del 2018 (nel 2017 erano 25). “Siamo molto soddisfatti - commenta Marco Baldisseri - perché la nostra scelta di puntare sulle presenze straniere ci ha premiati. E non sono più solo coppie, ma intere famiglie conquistate dalla nostra grande attenzione ai bambini, a cui sono dedicati servizi specifici e attività mirate. Questo ci ha permesso di espandere sensibilmente i periodi di apertura, da aprile a ottobre. Diverse nostre strutture infatti stanno ancora lavorando a pieno regime”.

Un’altra sfida ampiamente vinta è stata quella di aprirsi al revenue management, sistema di tariffazione 'flessibile' utilizzato diffusamente nel turismo business ma non in quello leisure, a cui sono state dedicate risorse specifiche, impegnate a tempo pieno nella gestione delle vendite via web. “I risultati sono stati entusiasmanti: rispetto al 2018 - spiega Baldisseri - abbiamo incrementato di 20 volte le prenotazioni online, tanto che ormai il 10% del nostro giro d’affari arriva da lì”.