Premi: Air Dolomiti 'Miglior compagnia aerea' ai Food and travel Italia awards

Roma, 7 ott. (Labitalia) - In occasione della seconda edizione dei Food and Travel Italia Awards, Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, ha ricevuto il premio come 'Migliore compagnia aerea'. Air Dolomiti si è distinta per l’attenzione ai dettagli, l’impegno nella valorizzazione del proprio territorio e la qualità del servizio di bordo firmato Settimocielo, pluripremiato a livello internazionale. Venerdì 4 ottobre, a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, per celebrare il grande successo nazionale e internazionale del magazine 'Food and Travel', sono stati consegnati alcuni riconoscimenti alle eccellenze, italiane e non, che si sono contraddistinte per la qualità e per l’affidabilità dei servizi in diversi settori. Il premio è stato conferito sulla base delle preferenze dei lettori, della redazione e degli esperti del settore enogastronomico e turistico.

Il magazine 'Food and Travel' è un periodico internazionale nato in Gran Bretagna nel 1995, consultato da oltre 600.000 persone, distribuito in 7 lingue e ben 15 Paesi. La rivista ha deciso di esportare anche in Italia il format degli Awards, già presente negli altri Paesi del network, per premiare chi in Italia si impegna per valorizzare l’eccellenza territoriale e promuovere l’attività turistica: una sfida entusiasmante per scegliere il meglio del meglio.

"Il riconoscimento ottenuto dalla compagnia - sottolinea una nota - è una testimonianza concreta del lavoro svolto per rispondere al meglio alle esigenze dei passeggeri e allo sviluppo ed evoluzione del turismo. Air Dolomiti prosegue, dunque, nella sua missione garantendo la stessa ineccepibile qualità che, sin dagli esordi, nel 1991, ha caratterizzato il suo operato, offrendo ai viaggiatori voli d’eccellenza, che coniugano il comfort con l’eleganza tipicamente italiana".