Trasporto aereo: Air Transat, dal 1° novembre voli diretti Roma-Toronto

Roma, 7 ott. (Labitalia) - Air Transat, eletta 'Miglior compagnia aerea viaggi vacanze al mondo' da Skytrax World Airline Awards 2019 presenta i nuovi voli diretti Roma-Toronto operati per la prima volta nella stagione invernale dopo 32 anni di attività dall’Aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia aerea canadese si consolida sempre di più sul mercato italiano raggiungendo mediamente una stima dell'85% di occupazione sulle tratte Italia-Canada.

I voli diretti Roma-Toronto proseguiranno anche in inverno a bordo degli Airbus A330-300 con 2 voli diretti settimanali da Roma-Toronto dal 1° novembre 2019 al 10 gennaio 2020 ogni venerdì e domenica, ampliando così le possibilità di raggiungere comodamente la destinazione e incrementando la capacità su Roma aeroporto. A completare l’operativo invernale saranno anche disponibili 2 voli in connessione Roma-Montréal via Toronto dal 1° novembre fino al 14 dicembre 2019.

Air Transat offre, quindi, la possibilità di volare a Toronto e Montréal anche in inverno consentendo ai viaggiatori di raggiungere il Canada in tutte le stagioni. I passeggeri possono contare su flessibilità, comfort e tariffe vantaggiose sia in classe economica che in classe Club perfettamente combinabili. Da Roma Fiumicino Air Transat opera con aeromobili A330-300 configurati con 346 posti (12 in classe Club e 334 in classe Economica) o 375 posti (12 in classe Club e 363 in classe Economica). Air Transat offre 3 tipologie di tariffe in classe Economica: Tariffa Budget-Tariffa Standard-Tariffa Fle,x che possono essere prenotate in tutti i Gds.

“L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma l’hub centrale in Italia per Air Transat e siamo molto felici di poter offrire da quest’anno anche voli diretti tra Italia e Canada in inverno. Dopo 32 anni di stabile presenza a Roma in estate i voli proseguono in inverno fino al 10 gennaio 2020, consolidando la presenza in Italia e in Ontario, a Toronto e rinforzando la leadership sul Québec, Montréal. I voli sono operati da Airbus 330-300: 2 voli diretti Roma-Toronto e voli in connessione Roma-Montréal via Toronto”, dichiara Tiziana Della Serra, Sales & Marketing Director Air Transat Italy.

“L’avvio delle operazioni di Air Transat nella stagione invernale - afferma Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development di Adr - rappresenta un importante sviluppo per Aeroporti di Roma. Estendere l’offerta di collegamenti diretti con il Canada nei mesi invernali risponde alla necessità di destagionalizzare i flussi rispetto al picco estivo, offrendo al mercato un prodotto stabile per un arco temporale più esteso durante l’anno".

"L’attrattività di Roma quale destinazione nei mesi autunnali è in costante aumento, sia per fattori climatici, sia per l’esteso calendario di attività nella Capitale. La scommessa infine è promuovere anche l’attrattività del Canada in winter, consentendo a una crescente segmento di mercato di scoprire le meraviglie transatlantiche e offrire nuovi pacchetti anche a copertura delle festività natalizie”, conclude.