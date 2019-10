Lavoro: Ecabs cerca autisti per Malta

Roma, 4 ott. (Labitalia) - Cercasi autisti per lavorare a Malta. A cercare il personale è Ecabs, azienda leader nel trasporto privato di Malta, specializzata nell'offrire servizi innovativi che si distinguono per elevata qualità e sicurezza. Il cuore di questo servizio nell'Isola mediterranea è rappresentato da una squadra di autisti, adeguatamente formati e supportati dalle infrastrutture tecnologiche e di comunicazione, che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza dei passeggeri e l’eccellenza del servizio.

Per il potenziamento della propria flotta, Ecabs ha incaricato Articolo1, Soluzioni HR, di selezionare Autisti. Ed ecco i requisiti per partecipare alla selezione: minimo 3 anni di esperienza di guida; possesso patente B; livello B2 lingua inglese; flessibilità e capacità di lavorare sotto pressione; spirito di iniziativa e indipendenza; capacità di lavorare in squadra. Le mansioni che dovranno svolgere i candidati selezionati sono quelle di comunicare per telefono con il call center centrale e altri mezzi disponibili al fine di scambiare informazioni e ricevere richieste di servizio per i passeggeri; registrare le informazioni di viaggio come l'ora e il luogo del ritiro e della riconsegna dei passeggeri e la tariffa totale; ritirare i clienti in luoghi prestabiliti come richiesto in modo tempestivo.

E ancora gli autisti dovranno fornire ai clienti informazioni sull'area locale e sui punti di interesse o fornire consigli su hotel e ristoranti, informare l’azienda di eventuali problemi relativi al veicolo e, naturalmente, rispettare il codice stradale. Il contratto offerto da Ecabs è a tempo indeterminato full time (minimo 46 h settimanali su 5 giorni lavorativi). L'azienda assicura anche il supporto logistico per l’alloggio a Malta e strumenti tecnologici. Per informazioni e candidature inviare il cv a: ecabs@articolo1.it.