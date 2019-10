Livorno: per disoccupati corsi gratuiti in assemblaggio meccanico e saldatura

Livorno, 4 ott. (Labitalia) - Due corsi di perfezionamento gratuiti in Assemblaggio Meccanico e Saldatura Mig_Mag e Tig sono in partenza a Livorno (Guasticce). I corsi, il cui avvio è fissato per il 21 ottobre, sono finalizzati all’inserimento lavorativo. Ad organizzarli Articolo1, Soluzioni HR. I percorsi formativi sono rivolti a disoccupati con esperienza in assemblaggio e saldatura che intendono perfezionare le loro conoscenze sulla base delle esigenze aziendali.

Il piano didattico del corso in assemblaggio meccanico affronterà le nozioni di base di sicurezza e salute sul posto di lavoro; la lettura di disegno meccanico in 2D anche senza l’ausilio del complessivo 3D; la capacità di rilievo delle misure; l'assemblaggio pezzi per comporre il manufatto finale.

Per quanto riguarda il corso di perfezionamento in Saldatura i temi sono le nozioni di base di sicurezza e salute sul posto di lavoro; teoria e procedimenti saldatura Mig_Mag e Tig; regolazione parametri saldature e prove pratiche. I corsi, che inizieranno il 21 ottobre per terminare l’8 novembre, si svolgeranno nel corso della settimana dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 14-18). Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio cv aggiornato (indicare nell’oggetto 'Corsi di Perfezionamento') a toscana@articolo1.it.