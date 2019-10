Poste: cercasi consulenti finanziari, al via selezione con Monster.it

Roma, 1 ott. (Labitalia) - Continua la campagna di selezione di Poste Italiane che, in collaborazione con Monster, ricerca laureati in materie economiche. La selezione avverrà attraverso quattro giornate di colloqui con le Risorse umane di Poste Italiane che si svolgeranno a Milano dal 22 al 25 ottobre. Poste Italiane continua così ad investire sul capitale umano, selezionando una squadra di consulenti finanziari che avranno il compito di supportare l’azienda nel suo programma di sviluppo in Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta. La ricerca si rivolge in particolare a laureati in Economia e Commercio, Economia aziendale, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, Scienze bancarie e assicurative, Economia degli intermediari finanziari, Scienze statistiche con votazione non inferiore a 102\110. La candidatura è aperta a tutti coloro che vivono o sono disponibili a trasferirsi nelle regioni indicate.

L’offerta prevede l’ingresso con contratto di apprendistato per la durata di 36 mesi, volto all’avvio di un percorso di crescita all’interno dell’azienda. I candidati prescelti saranno formati per svolgere il ruolo di consulente finanziario, con un affiancamento a figure senior e lo svolgimento di specifici percorsi di training. Per la gestione della fase di raccolta di candidature e pre-selezione, Poste Italiane ha scelto ancora una volta Monster, riproponendo un’esperienza consolidata e fruttuosa che ha portato già all’inserimento di centinaia di laureati. "Ancora una volta supportiamo Poste Italiane per gestire un’importante campagna di recruiting a livello nazionale", ha dichiarato Nicola Rossi, Country Manager di Monster Italia.

"Il format proposto - ha spiegato - garantisce, attraverso l’incontro diretto dei candidati, un percorso di selezione efficace. La strategia di crescita dell’azienda passa soprattutto dal suo capitale umano. È per questo che cerchiamo talenti in grado di mettere a disposizione di Poste Italiane competenze specifiche, ma anche attitudine ed entusiasmo. Si tratta di una concreta possibilità di inserimento che apre la strada anche a percorsi di carriera interessanti”. Per accedere alla giornata di selezione, è necessario inviare la propria candidatura entro il 19 ottobre collegandosi al sito www.monster.it e inserendo le parole 'Giovani laureati in Scienze economiche' come chiave di ricerca.