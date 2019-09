Fiere: tra fai da te e creatività, grande successo per Abilmente Roma

Roma, 30 set. (Labitalia) - Da giovedì 26 a domenica 29 settembre, in un tripudio di colori, tecniche e ispirazioni, il fai da te e la creatività hanno trovato casa a Roma. Si è conclusa ieri la settima edizione di Abilmente Roma, tappa capitolina del Salone delle idee creative di Italian Exhibition Group Spa (Ieg) che quest’anno ha registrato un boom di visitatori. Premiata dal popolo dei crafter e degli amanti del 'do it yourself' del Centro Sud, la manifestazione ha accolto la community in Fiera di Roma con un’offerta mai così vasta e corridoi affollati fin dalle prime ore di giovedì.

Un’edizione da record per la kermesse che affianca il 'fare' all’esposizione dei materiali, con un ricchissimo programma di workshop esperienziali: ben 702 corsi hanno preso vita grazie a più di 120 espositori e alle creative e blogger che hanno permesso ai visitatori, affamati di creatività, di godere di ogni sfumatura e lasciarsi coinvolgere dal gioioso mondo di Abilmente.

L'appuntamento romano ha portato in fiera non solo tante tecniche e stili - tra gli altri patchwork, cucito creativo, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, calligrafia, scrapbooking, legatoria artigianale, papercutting, moda fai da te, cake design, garden design, home décor - ma anche coloratissimi appuntamenti organizzati da Flying Tiger Copenaghen, partner ufficiale della manifestazione, e dalla special guest Barbara Gulienetti. La creativa romana è uno dei volti più conosciuti dalle appassionate del settore, e nello spazio 'Come fare con Barbara' ha raccolto l’entusiasmo delle visitatrici che hanno potuto lavorare assieme a lei.

Abilmente è da sempre una manifestazione in grado di coinvolgere tutti, appassionati e curiosi, esperti e non, grandi e piccini. Proprio ai più piccoli sono stati dedicati moltissimi laboratori, durante i quali hanno potuto scoprire e sviluppare le loro capacità. Pubblico femminile ancora una volta assoluto protagonista, con le community di appassionate del 'do it yourself' che dalle regioni limitrofe hanno raggiunto Abilmente Roma organizzate in gruppi, per non mancare l’unico appuntamento con la manualità creatività del Centro-Sud e vivere sin dalla partenza uno degli aspetti più coinvolgenti della manifestazione di Ieg, l’esperienza di una passione condivisa.

I profili in fiera hanno registrato un interessante incremento della presenza di un pubblico giovane al primo approccio con il Diy, grazie a blogger e influencer che hanno mosso gli interessi creativi attraverso programmi tv dedicati e canali social, oltre a una presenza consolidata delle over 50 che ad Abilmente Roma hanno trovato il luogo ideale per affinare e talvolta divulgare nei gruppi nati spontaneamente le proprie abilità. Forte presenza anche delle mamme, che con il Diy si ritagliano un momento di relax rispetto agli impegni familiari. L’edizione ha registrato inoltre una crescente affluenza delle insegnanti di scuole primarie e asili, che riconoscono in Abilmente Roma l’occasione in cui trovare ispirazioni per rendere più coinvolgente l’attività didattica.

Il successo di questa settima edizione del Salone delle idee creative consolida quindi il ruolo di Italian Exhibition Group quale punto di riferimento per la creatività nella capitale, mentre c’è già grande attesa per Abilmente Vicenza, che dal 17 al 20 ottobre animerà il quartiere fieristico Ieg del capoluogo berico per il tradizionale appuntamento autunnale con la manifestazione creativa più amata nel nostro Paese, ricca di nuove sorprese.