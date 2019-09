Lidl cerca 60 persone per centro logistico Arcole

Arcole (Vr), 27 set. (Labitalia) - Il colosso della GDO Lidl è alla ricerca di circa 60 persone da inserire nell’organico della propria piattaforma logistica di Arcole (Vr). Le posizioni aperte sono preparatore merci e mulettista: due figure che si occupano del ricevimento e controllo sia quantitativo che qualitativo della merce, stoccaggio e consegna dei prodotti e della relativa documentazione. Per candidarsi è necessario registrarsi per la posizione desiderata sul sito lavoro.lidl.it.

La piattaforma logistica sorge in via Augusto Ruffo, nelle immediate vicinanze della sede generale Italiana di Lidl, con una struttura di oltre 49.000 mq, dotata di 136 portoni. Questo centro all’avanguardia è stato inaugurato alla fine del 2018 e si occupa di rifornire quotidianamente i circa 80 punti vendita dell’Insegna situati tra Veneto, Lombardia e Trentino.

Due sono i ruoli ricercati: preparatore merci e mulettista. Il preparatore merci è impiegato all’interno del reparto entrata merci, commissionamento o uscita merci. A seconda dell’area la figura si occupa delle fasi di ricezione e controllo, stoccaggio e picking, o del piano di consegna della merce destinata ai punti vendita e/o alle altre piattaforme logistiche.

Nel ruolo rientra anche la redazione della corretta documentazione di accompagnamento della merce, fino alla consegna ai vari punti vendita secondo le quantità e tempistiche definite, coordinando le attività con gli altri reparti coinvolti nel processo lavorativo.

Il mulettista invece, è una figura impiegata nel reparto entrata merci, l’area dove i prodotti vengono ricevuti e controllati dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Nel dettaglio il ruolo prevede il proprio supporto nell’assicurare che ogni punto vendita possa accogliere quotidianamente i clienti con un ampio assortimento. Per questa figura si richiede il possesso del patentino da mulettista (muletto verticale) e un’esperienza di almeno due anni.

L’azienda offre un contratto a tempo determinato con concrete possibilità di inserimento a tempo indeterminato. I candidati in linea con i profili ricercati saranno contattati per sostenere un colloquio conoscitivo finalizzato all’inserimento in Azienda entro novembre 2019.