Fondi Ue: al via incontri tematici su opportunità Po Feamp

Venezia, 26 set. (Labitalia) - Non un semplice appuntamento istituzionale ma un’occasione di informazione-formazione sulle opportunità aperte del PO Feamp 2014/2020, il programma operativo cofinanziato attraverso il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e di condivisione di strategie, strumenti e esperienze. Ecco come il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Mipaaf, in qualità di autorità di gestione, interpreta il ciclo di appuntamenti 'Il PO Feamp incontra il territorio: focus sulle opportunità', il tour in tre tappe che tra il 2019 e il 2020 toccherà l’intera penisola per illustrare ai beneficiari potenziali le misure aperte.

Il primo appuntamento è fissato a Chioggia, il prossimo 3 ottobre, nella cornice di Palazzo Grassi, dove il Mipaaf ha deciso di chiamare a raccolta le Regioni settentrionali e i flag del nord Italia per organizzare una task force istituzionale che, in assemblea plenaria, presenterà le misure, risponderà ai dubbi emergenti e alle concrete esigenze informative dei beneficiari potenziali, animando il confronto anche attraverso lo scambio di esperienze e strategie.

L’appuntamento, che rientra nelle attività di comunicazione e informazione del PO Feamp 2014-2020 realizzate in collaborazione con le società Fpa e Kitchen Soc. Coop., non è però finalizzato esclusivamente a rendere la comunicazione delle misure concreto strumento di trasparenza sui processi in atto. Il Mipaaf, infatti, attraverso il ciclo di incontri intende potenziare la comunità tematica, avvicinando istituzioni, partenariato e beneficiari potenziali in una logica di fattiva alleanza tra gli attori del settore. L’appuntamento è il 3 ottobre alle ore 15.00 a Chioggia (VE) presso Palazzo Grassi, Fondamenta Canal Vena 1282.