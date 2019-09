Accademia Sonepar: aperte selezioni per giovani diplomati

Roma, 24 set. (Labitalia) - Sonepar Italia dà il via alle selezioni per la nuova edizione di Accademia Sonepar, progetto di orientamento, formazione e avviamento al lavoro di giovani diplomati nel mondo della distribuzione di materiale elettrico. Sonepar Italia, leader del mercato con 100 punti vendita e 1500 dipendenti, è pronta ad accogliere in azienda 20 ragazzi provenienti da tutta Italia. Il programma dell’Accademia Sonepar prevede per i partecipanti un corso formativo in aula a Padova, sede dell’azienda, e successivamente l’inserimento in uno dei 100 punti vendita presenti in Italia per un tirocinio.

"Sonepar Italia fa parte di un gruppo presente in 44 paesi nel mondo", dichiara Donato Fiore, Direttore Hr di Sonepar Italia. "Offriamo ai giovani l’opportunità di iniziare un percorso di crescita in una grande azienda organizzata e la possibilità di entrare in un settore stimolante, come quello della distribuzione di materiale elettrico, che richiede competenze tecniche e aggiornamento continuo", continua Fiore.

La selezione sarà a cura di Randstad, verranno accettate candidature provenienti da tutta Italia e la scadenza per l’invio dei curriculum è l’11 ottobre. I requisiti richiesti sono: la predisposizione al contatto con il pubblico e diploma o qualifica in ambito elettronico/elettronico, informatico o in automazione industriale.

"Siamo lieti di essere ancora una volta partner di Sonepar Italia -commenta Silvia Tomain, area manager Randstad- nella realizzazione dell'Accademia per la quale stiamo selezionando i migliori candidati attraverso la rete delle nostre filiali presenti sul territorio nazionale. Al termine del processo di selezione, i talenti saranno inseriti nel percorso formativo, organizzato grazie alla collaborazione di Sonepar con Randstad hr solutions, società del Gruppo Randstad specializzata nella formazione".

Il corso si svolgerà dal 4 novembre al 13 dicembre (8 ore al giorno), al termine del quale i ragazzi considerati meritevoli inizieranno il tirocinio, della durata di 5 mesi, in un punto vendita con mansioni di addetto vendita. Durante i giorni d'aula saranno riconosciuti: vitto (pranzo) per tutti e alloggio per i fuori sede, riconosciuto inoltre un rimborso di 3,50 euro all'ora. Per il periodo del tirocinio è previsto un rimborso mensile forfettario.

I temi trattati nel corso di formazione saranno: illuminotecnica, automazione e installazione industriale, risparmio energetico, domotica, automazione edifici, marketing e tecniche di vendita. I corsisti verranno anche formati sugli applicativi informatici Sonepar: SAP, SalesForce e piattaforma E-commerce. Accademia Sonepar si inserisce nel più ampio progetto che da 15 anni è attivo in azienda e viene alimentato con l’organizzazione di corsi formativi e di aggiornamento, realizzati in collaborazione anche con partner, istituti di formazione e Università su tutto il territorio italiano.