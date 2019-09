Fiere: Marketing forum, arriva Randi Zuckerberg

Milano, 20 set. (Labitalia) - Venerdì 27 e sabato 28 settembre, a partire dalle ore 9,30, presso l'Unahotels Expo Fiera Milano, oltre 700 tra imprenditori, manager e professionisti si ritroveranno a Milano per il Marketing forum, evento di formazione a cura di Performance Strategies. I relatori dell’evento saranno Randi Zuckerberg, Daniel Priestley e Sean Ellis, alcuni dei maggiori esperti al mondo in tema di marketing strategico.

Randi Zuckerberg, sorella di Mark ceo di Facebook, arriva al Marketing forum per condividere la sua esperienza di businesswoman atipica. Madre e imprenditrice trentacinquenne, dopo aver rivestito per quasi dieci anni la carica di direttore marketing del social network più famoso al mondo (Facebook Live nasce da una sua intuizione), nel 2011 ha deciso di cambiare completamente strada. Pur nel pieno del successo economico, Randi fonda la Zuckerberg Media, con cui oggi produce contenuti per web e tv con l’obiettivo di aiutare donne e bambini in difficoltà ad avvicinarsi alla tecnologia in un modo divertente.

Daniel Priestley è un imprenditore di successo che nel corso della sua carriera ha messo in piedi business in Australia, Singapore e Regno Unito. Al Marketing forum approfondirà i programmi di business acceleration con cui, attraverso la sua azienda Dent Global, ogni anno supporta oltre 500 piccoli imprenditori a sviluppare le loro attività.

Sean Ellis, invece, è l'inventore del Growth Hacking, la strategia innovativa dietro alla crescita di molte aziende tecnologiche di successo della Silicon Valley, che Ellis ha utilizzato per far esplodere start-up come Dropbox, Eventbrite, LogMeln e Lookout (poi valutate miliardi di dollari). Il Marketing forum sarà l’occasione per scoprire tutti i meccanismi del growth hacking e conoscere la storia di successo di Ellis. Venerdì 27 settembre sarà incentrato sulle tecniche da 'tutto esaurito' di Daniel Priestley. Nel corso del suo intervento, l’imprenditore e autore bestseller spiegherà le sue teorie di business acceleration che l’hanno portato, nel corso degli anni, ad affermarsi come uno dei massimi esperti mondiali nel campo del marketing.

Sabato 28 settembre, invece, si approfondiranno le ultime tecniche di growth hacking marketing con Sean Ellis, per imparare ad attrarre flussi costanti di nuovi clienti e innescare la crescita dell’impresa. Seguirà l’intervento di Randi Zuckerberg, protagonista dell’ultima parte di giornata: partendo dalla sua esperienza come direttrice marketing in Facebook, spiegherà ai partecipanti i modi migliori per mettere la tecnologia al servizio del business e intercettare i trend di domani.

"Il mondo del marketing - afferma Marcello Mancini, ceo & founder di Performance Strategies - è in continua evoluzione, alla costante ricerca di quella crescita aziendale per cui la sua funzione è così centrale nelle aziende. Per questo è necessario attingere ininterrottamente dal panorama mondiale le strategie più efficaci che permettano di trovare costantemente nuovi contatti e di trasformarli in clienti. Sono molto contento che quest’anno oltre 700 tra imprenditori, marketer e consulenti condivideranno al Marketing forum le strategie di crescita di Sean Ellis, Randi Zuckerberg e Daniel Priestley, per scrivere insieme a loro il futuro del marketing".