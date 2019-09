Auto: Hurry! e Ald Automotive lanciano 1° servizio al mondo ready to share

Roma, 19 set. (Labitalia) - In occasione della Settimana europea della mobilità, a Roma Tre, Hurry!, azienda all’avanguardia nella progettazione di prodotti per la mobilità innovativa, e Ald Automotive, società del gruppo Société Genéralé leader nel noleggio a lungo termine e presente in 43 Paesi, hanno lanciato Popgo, il primo servizio al mondo 'ready to share' di condivisione di auto tra privati.

La rivoluzione della mobilità è iniziata già lo scorso giugno con il lancio dell’app di Popmove e ora punta ad espandersi su tutto il territorio nazionale. Popmove è la piattaforma online attraverso cui è possibile condividere la propria auto quando non la si usa e trovarne una quando se ne ha bisogno. Dal lancio, Popmove ha avuto 20.000 download e conta 150 auto circolanti adibite a condivisione.

Oggi si passa alla seconda fase: sarà infatti disponibile su Roma Popgo (online su www.the-hurry.com www.mobilitysolutions.aldautomotive.it/it/), il primo e innovativo prodotto 'ready to share' destinato a diventare lo standard del noleggio a lungo termine e che possiede le caratteristiche del contratto a lungo termine con azzeramento delle franchigie assicurative. Grazie a questa formula innovativa, “più condividi e più risparmi”, in pochi giorni la persona che mette in condivisione l’auto può arrivare ad azzerare le rata con la libertà di avere un’auto a propria disposizione e di decidere quando per quanto tempo condividerla. In assoluta garanzia e protezione da eventuali danni o furti.

Alberto Cassone, ad di Popmove e presidente di Hurry!, startup partita con 4 dipendenti che oggi dà lavoro a oltre 100 persone, ha spiegato, nel suo intervento 'L’auto ready to share in un modello di economia circolare', le attività e le forze messe in campo per promuovere il passaggio da proprietà a possesso: "Pensiamo di aver fatto davvero un passo in avanti nell’abbattimento delle barriere, anche a favore delle periferie e dei piccoli centri. Abbiamo la possibilità di creare la prima flotta condivisa e di farlo a Roma puntando ad espandere questo come modello vincente. Popgo è un prodotto unico ready to share che può determinare una rivoluzione nella mobilità condivisa".

"Siamo fermamente convinti - ha proseguito - che il futuro dell’automobile sarà basato sulla qualità dei servizi, all’insegna di fiducia e rispetto. Pensiamo che la mobilità sostenibile sia un gioco di squadra e noi stiamo interpretando il nostro ruolo ma, per la reale diffusione di questo nuovo modo di concepire l’auto, abbiamo bisogno di intavolare un confronto con le istituzioni a tutti i livelli, al fine di ridurre il parco auto circolante e avere città più pulite, garantendo, ad esempio, l’ingresso nella ztl e l’uso gratuito delle strisce blu. Solo così possiamo intervenire sulle abitudini di consumo delle persone creando i presupposti per rendere possibile una rivoluzione culturale".

In conclusione dell’intervento Carolina Cirillo, direttore Dipartimento Mobilità e Trasporti Roma Capitale, ha raccolto l’invito di Alberto Cassone ad insediare un tavolo per il futuro della mobilità e della sostenibilità.