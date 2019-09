Ict: al via CallX360Hub, Digital360 cerca nuove soluzioni tecnologiche

Roma, 10 set. (Labitalia) - Individuare e sviluppare nuove soluzioni tecnologiche, servizi e modelli di business nelle attività di marketing e lead generation B2b. È l’obiettivo della CallX360Hub, l’iniziativa promossa dal Gruppo Digital360 rivolta a giovani talenti, professionisti, startup e aziende. In questo modo, il Gruppo Digital360 punta ad accelerare l’innovazione digitale in questo mercato e ad avviare nuove collaborazioni alimentate dalla passione per il digitale e l’innovazione. La call è aperta fino al 30 novembre a chiunque proponga soluzioni tecnologiche (anche prototipi), servizi, modelli di business innovativi in tutti gli ambiti del marketing e della lead generation B2B: content marketing, storytelling, social engagement e selling, marketing automation, lead nurturing, ecc. La CallX360Hub punta a selezionare i progetti più innovativi, che hanno le maggiori sinergie con gli assets del Gruppo Digital360 per amplificarne l’impatto di mercato, attraverso la strategia più consona (visibilità e comunicazione, partnership commerciale, investimenti, accordi equity, acquisizione).

“Negli ultimi sette anni - afferma Andrea Rangone, Ceo di Digital360 -Digital360 è cresciuta in media del 50% ogni anno offrendo servizi innovativi basati sulle tecnologie digitali, ma l’evoluzione di queste tecnologie è così rapida che è necessario innovarsi costantemente per stare al passo con i nuovi trend del mercato. Per questo invitiamo giovani talenti, esperti digitali, startup e aziende tech a collaborare con noi per sperimentare nuovi modelli di business e rivoluzionare i servizi e le attività di marketing B2b”.

Digital360 è una scale up innovativa nata dalla ricerca universitaria e quotata sul Mercato Aim di Borsa Italiana, che oggi conta sulla collaborazione di oltre 200 talenti e si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nel loro percorso di trasformazione digitale. Attraverso la divisione di Demand Generation (Digital360Hub https://www.digital360hub.it), aiuta le imprese (tecnologiche in particolare) a generare opportunità di business, offrendo servizi di comunicazione online, organizzazione di eventi, content marketing, storytelling, marketing automation e lead generation. Digital360Hub opera con un modello innovativo, il Marketing & Sales Engine, che trasforma l’offerta dei servizi di marketing e lead generation, passando da una logica una tantum, basata su progetti, a una logica 'as-a-service' continuativa nel tempo, in abbonamento a tariffazione mensile.