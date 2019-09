Consumi: in I semestre 2019 aumentano vendite prodotti a marchio distributore

Roma, 10 set. (Labitalia) - La lista della spesa degli italiani è sempre più caratterizzata dalla presenza di prodotti a marchio del distributore. I dati riferiti al mese di giugno 2019 confermano questa tendenza, a dimostrazione di come i consumatori tendano a preferire quei prodotti garantiti dalle private label che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Secondo l'analisi compiuta dalla Business Intelligence del consorzio Sun-Supermercati uniti nazionali su dati Iri, nei primi sei mesi del 2019, il trend delle vendite dei prodotti a marchio del distributore ha subito un incremento pari a +4,7%. Nello stesso periodo, analizzato il trend delle vendite dei prodotti a marchio del distributore Consilia, di proprietà del Sun-Supermercati uniti nazionali composto da Italmark, Gruppo Gabrielli, Alfi (Gulliver), Cadoro e Gros Gruppo Romano Supermercati, ha subito, invece, un aumento pari a +10,1%.

Analizzando i diversi settori merceologici, appare sempre evidente l'incremento del trend delle vendite dei prodotti Consilia rispetto alla media italiana (indicata tra parentesi). L'andamento del trend delle vendite tra gennaio e giugno 2019 è il seguente: bevande 17,3% (2,4%); freddo 9,1% (1,7%); fresco 7,2% (9,7%); drogheria alimentare 8,7% (2,8%); ortofrutta 15,1% (5,2%); cura persona 10,9% (4,1%); cura casa 8,2% (0,5%); pet care 38,1% (1,3%).

“Stiamo vivendo una fase particolarmente importante per quanto riguarda la marca del distributore in Italia - ha detto il direttore generale del Sun-Supermercati uniti nazionali, Stefano Rango - e dal nostro osservatorio emerge chiaramente la propensione dei consumatori ad acquistare i prodotti delle private label". "Ormai viene riconosciuto ampiamente l'ottimo rapporto qualità-prezzo e nel contempo la garanzia di standard qualitativi elevati. Su questi presupposti si basa anche la strategia di sviluppo del nostro brand Consilia, che nel periodo preso in considerazione dalla nostra analisi ovvero il primo semestre di quest'anno continua a far registrare trend di crescita superiori alla media italiana", ha aggiunto. "Un ottimo risultato che conferma la validità delle scelte fatte dal Consiglio di amministrazione grazie alle quali il brand Consilia sta diventando sempre di più un punto di riferimento importante al momento dell'acquisto da parte dei consumatori”, ha concluso.