Fiere: Ieg, a Vicenzaoro September grande attenzione alla formazione

Vicenza, 4 set. (Labitalia) - Un ricco programma di convegni, conferenze e di seminari accoglie gli operatori internazionali del settore orafo gioielliero in occasione di Vicenzaoro September (in programma al Quartiere fieristico di Vicenza dal 7 all'11 settembre). La manifestazione, organizzata da Ieg-Italian Exhibition Group, si conferma, infatti, uno degli appuntamenti annuali più attesi dal mondo del gioiello anche grazie all’attività di formazione dedicata all’intera filiera e ai numerosi e qualificati momenti di approfondimento sulle tematiche più rilevanti per il settore. Dalle tendenze dello stile alle dinamiche del mercato, dall’evoluzione del consumatore all’innovazione, dal digitale agli aspetti più tecnici legati a macchinari e produzione, anche l’edizione settembrina riserva numerose occasioni di aggiornamento professionale, caratterizzando Vicenzaoro quale vero e proprio cultural hub generatore di contenuti capaci di coinvolgere tutto il comparto.

Confermati a grande richiesta i Digital Talks, serie di incontri e brainstorming da 30 minuti sui temi più caldi dell’innovazione digitale dedicati ai dettaglianti del gioiello e dell’orologeria. In collaborazione con Confcommercio Federpreziosi, esperti del settore illustrano casi pratici legati al mondo delle gioiellerie fornendo strumenti applicabili rapidamente al mondo del dettaglio. Imperdibile, dopo il successo dello scorso anno, l’appuntamento con i Gem Talks, in collaborazione con Igi (Istituto gemmologico italiano) e con il patrocinio di Borsa dei Diamanti, Federpreziosi Confcommercio, Associazione italiana gemmologi e Cibjo.

Il format dei brevi interventi a rotazione da 30 minuti viene, quindi, riproposto sul mondo delle pietre e delle gemme. All’interno della Gem Square esperti gemmologi presentano case histories offrendo consulenza e approfondimenti sull’affascinante mondo delle pietre, con un occhio al futuro, tecnologico ed etico. Anche T.Evolution, la community delle tecnologie e dei macchinari per l’oreficeria e la lavorazione dei preziosi, offre un intenso programma dedicato di workshop e seminari tecnici che vede alternarsi nella Tech Square autorevoli interventi focalizzati sul tech e il digital, realizzati assieme al Partner Tecnico Cpv-Centro Produttività Veneto.