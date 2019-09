Sempre più millennial in vacanza all’estero ma tagliano il budget

Roma, 4 set. (Labitalia) - I viaggiatori italiani che appartengono alla fascia dei millennial hanno tagliato il proprio budget per le vacanze del 5% circa, tra gennaio 2018 e agosto 2019, ma la percentuale di chi viaggia nello stesso periodo è in aumento del 23%. A rilevarlo è Revolut, fintech europea in rapida crescita, che ha analizzato le abitudini di spesa e le destinazioni di viaggio dei millennial europei, grazie al suo database di oltre 7 milioni di utenti. I dati mostrano che i millennial italiani sentono la necessità di spostarsi e scoprire nuove mete, ma allo stesso tempo devono misurarsi con il costo della vita che aumenta e gli stipendi che rimangono pressoché invariati. Le destinazioni preferite dai millennial italiani nel 2019 sono state Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Francia, Paesi Bassi. Le destinazioni europee si rivelano essere le più popolari poiché spesso chi viaggia preferisce trascorrere fuori porta più weekend anziché partire per un unico, e costoso, viaggio a lungo raggio.

Le destinazioni meno visitate, invece, risultano essere Gibilterra, Nepal, Cuba, Uruguay ed Ecuador, probabilmente a causa dei prezzi dei voli e delle molte ore necessarie per raggiungere tali mete. La spesa media dei millennial italiani durante le vacanze è stata 40,30 euro al giorno nel 2019, mentre nel 2018 si era attestata a 42,20 euro al giorno. Il decremento della spesa è un trend riscontrato anche tra gli altri millennial europei e riflette l’effetto dell’aumento dei prezzi, della stagnazione degli spendi e della coda della crisi economica del 2008. Gli italiani sono al terzo posto tra i millennial europei che spendono meno in viaggio. Spendono una cifra inferiore solo gli slovacchi (34,40 euro/giorno) e i lituani (35,80 euro/giorno). I millennial europei che invece spendono di più sono i ciprioti (77,70 euro/giorno), gli inglesi (68,40 euro/giorno) e i norvegesi (60,30 euro/giorno).

I dati Revolut rivelano anche i Paesi in cui i millennial italiani hanno speso di più in vacanza. Ne emerge che i turisti spendono di più alle Maldive, con una spesa media giornaliera di 212,67 euro/giorno. Infatti, le Maldive, gli Emirati Arabi Uniti e le Bahamas sono state le destinazioni più costose per la maggior parte degli europei, che hanno speso centinaia di euro al giorno per delle vacanze esclusive. Invece, la destinazione dove i millennial italiani hanno speso di meno risulta essere la Polonia, con una spesa media di 25,25 euro al giorno. Anche l’Estonia e il Venezuela risultano essere tra i Paesi in cui i millennial europei hanno speso meno denaro.