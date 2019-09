Startup: dall'intelligenza artificiale al turismo, ecco finalisti Digithon

Bisceglie (Bat), 3 set. (Labitalia) - Riconoscere i monumenti con un’app, applicare la blockchain alla ricerca nelle biotecnologie o alla certificazione del made in Italy, fornire soluzioni a supporto alle intolleranze alimentari. E, ancora, utilizzare l'Intelligenza Artificiale per semplificare il lavoro dei recruiter, sviluppare idee di agricoltura biologica 3.0 per la cosmesi, la nutraceutica e la mangimistica, interagire con i propri animali domestici a distanza, estendere il network per il gaming e gli appassionati di Esport: sono solo alcuni dei progetti innovativi che saranno presentati alla quarta edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana.

Dal 5 all’8 settembre, alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie (Bat), 350 giovani imprenditori digitali provenienti da tutta la penisola avranno 5 minuti a disposizione per il pitch di presentazione della loro idea di business e risponderanno alle domande degli analisti e degli investitori. In palio l'ambito trofeo DigithON 2019 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e Bat, e altri 7 riconoscimenti tra borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

La mission di DigithON si conferma quella di essere il trampolino di lancio per le idee digitali, avvicinando la comunità finanziaria a quella delle startup, selezionando le più interessanti e promettenti tra le oltre 220 proposte arrivate da tutta Italia e non solo. Anche quest’anno le 100 idee finaliste, spaziano tra i comparti più svariati e le tecnologie più diverse - dall’intelligenza artificiale alla blockchain, dalla realtà aumentata alla stampa 3d - con particolare attenzione al business, alla salute e all’ambiente.

Dall’eCommerce alla protezione del made in Italy, passando per il rapporto con il cliente e la promozione sui social media e non solo, sono diversi i campi in cui le moderne tecnologie possono aiutare nell’avviare e promuovere un’attività, dal food delivery fino al mercato immobiliare o alla Circular Economy. Innovazioni anche nel settore della healthcare, con idee nell’ambito dell’industria farmaceutica, dell’ortopedia, dell’assistenza a domicilio, del wellness, delle consulenze mediche, dell’alimentazione e del monitoraggio dei parametri vitali.

Dai progetti è emersa anche una sensibilità particolare per la natura, dalla salvaguardia delle specie animali a rischio alla sicurezza ambientale, dalle bioplastiche ai progetti per massimizzare i risultati nell’agricoltura e nell’allevamento o aiutare la vendita di prodotti agroalimentari locali. Collegate al tema ambientale, anche le proposte riguardanti la mobilità, con idee su veicoli elettrici, car sharing, logistica o per incentivare l’uso della bicicletta e del carpooling.

E ancora progetti nel mondo dell’ePayment e Fintech e in quello del lavoro, sia per chi cerca che per chi assume, o è interessato alla formazione. Senza dimenticare lo svago, con applicazioni dedicate agli interessi più disparati, dalla musica agli eSport, dalla cultura alla cucina, con proposte anche per i proprietari di animali domestici e per gli amanti del vino, dei piatti tipici, delle vacanze sportive all’aria aperta o più 'tranquille' in spiaggia o a bordo piscina. I progetti dei 100 finalisti sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it.