Turismo: presentato South Australian Visitor Economy Sector Plan

Roma, 30 ago. (Labitalia) - South Australian Tourism Commission (Satc), l’ente governativo dedicato alla promozione turistica del South Australia, ha presentato ad Adelaide il South Australian Visitor Economy Sector Plan 2030, il piano che illustra le linee guida che lo Stato australiano adotterà per lo sviluppo e la promozione delle risorse turistiche del proprio territorio nei prossimi anni.

Il piano, redatto grazie al coinvolgimento del governo e di oltre 700 stakeholder e operatori del settore, prevede che la Visitor Economy raggiunga entro il 2030 l’ambiziosa cifra di 12,8 miliardi di dollari australiani, potendo vantare così una crescita dell’incoming e della spesa turistica di circa 6 miliardi rispetto al 2018. Oltre a creare uno sviluppo sostanziale in termini economici, grazie alle azioni che verranno sviluppate tra oggi e il 2030, il piano stilato permetterà di generare in South Australia ulteriori 16.000 posti di lavoro.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il South Australian Visitor Economy Sector Plan 2030 si focalizza su sei priorità strategiche: marketing, sviluppo di offerta e customer journey, collaborazione tra gli operatori, capacità, eventi leisure e business e infine una ancora maggiore consapevolezza del valore del turismo per la crescita dello Stato.

"Con la fiducia che deriva da un decennio di crescita straordinaria e costante del turismo in South Australia, questo nuovo piano è il prodotto dell’esperienza e della visione di tutti gli operatori del comparto, coinvolti attivamente nella sua stesura. Continuare a lavorare insieme sarà prioritario per continuare a crescere e raggiungere nuovi, ambiziosi traguardi", ha dichiarato David Ridgway, ministro del Commercio, Turismo e Investimenti del South Australia.

"Il piano per la crescita del turismo fa parte di un progetto governativo di crescita e sviluppo più ampio, che mira a stimolare una rapida crescita degli otto settori strategici dell’economia del Paese. Un progetto ad ampio respiro che basa la crescita sulla valorizzazione dei vantaggi competitivi del South Australia, e il turismo è senza dubbio una delle nostre eccellenze", ha concluso Ridgway.

Il South Australia è un concentrato di cultura, natura selvaggia alle porte della città, buon cibo ed eccellenti vini, eventi e divertimento. A pochi chilometri da Adelaide i visitatori possono immergersi nei profumi e i sapori di rinomate regioni vinicole, rilassarsi al sole di spiagge da sogno, osservare da vicino leoni marini, koala e canguri nel loro habitat naturale, partecipare a festival indimenticabili e assistere a spettacoli in teatri di fama internazionale, divertirsi tutta la notte tra bar, ristoranti e locali. Gli innumerevoli itinerari da percorrere in auto, i paesaggi straordinari e le tracce della cultura aborigena completano la panoramica dei punti di forza della destinazione e rappresentano i prodotti chiave sui quali l’industria turistica è chiamata a misurarsi nei prossimi anni per continuare a crescere e attirare turisti da tutto il mondo.