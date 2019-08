Food: Ambasciatori del Gusto per la prima volta a Napoli con 20 chef

Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - L’Associazione italiana Ambasciatori del gusto (AdG) sceglie Napoli per la cena dell’anno 2019. Dopo il successo delle prime due edizioni, tenutesi a Roma e Milano, sarà il capoluogo campano a ospitare la grande serata in programma domenica 29 settembre, alle ore 19,30, nella cornice di Palazzo Caracciolo.

Per l’occasione gli Ambasciatori del Gusto - uniti in una realtà senza scopo di lucro che rappresenta l’eccellenza della ristorazione e della pasticceria italiana, con l’intento di valorizzarne l’intero patrimonio agroalimentare nel mondo - mettono in campo uno schieramento d’eccezione formato da 10 grandi cuochi campani e 10 grandi cuochi provenienti dal resto d’Italia. Dieci coppie assolutamente inedite formano una squadra di 20 tra i migliori rappresentanti della cucina italiana di qualità e 40 mani d’autore all’opera insieme.

A rappresentare la cucina del territorio 'giocando in casa' ci saranno: Salvatore Avallone (Cetaria Ristorante, Baronissi), Alfonso Caputo (Taverna del Capitano, Massa Lubrense), Enzo Coccia (La Notizia, Napoli), Mimmo De Gregorio (Lo Stuzzichino, Sant’Agata dei Due Golfi), Paolo Gramaglia (President Restaurant Pompei), Peppe Guida (Antica Osteria Nonna Rosa, Vico Equense), Francesco Pucci (La Riggiola, Napoli), Giorgio Scarselli con Fumiko Sakai (Il Bikini, Vico Equense), Pasquale e Gaetano Torrente (Al Convento, Cetara) e Antonio Tubelli (Baroq Art Bistrot, Napoli).

Ad affiancare ciascuno di loro, in quello che sarà uno straordinario gioco delle coppie ai fornelli, all’insegna del gusto e della cucina tricolore di qualità, arriveranno: Caterina Ceraudo (Dattilo, Marina di Strongoli, Crotone), Enrico Cerea (Da Vittorio, Bergamo), Gioacchino Sensale (Hotel Dolcestate, Campofelice di Roccella, Palermo), Giorgio Servetto (Nove Ristorante, Alassio), Raffaele Ros (Ristorante San Martino, Scorzè, Venezia), Arcangelo Dandini (L’Arcangelo, Roma), Giuseppe Romano (Me Restaurant, Pizzo, Vibo Valentia), Franco Aliberti (Tre Cristi Milano, Milano), Gianfranco Pascucci (Pascucci al Porticciolo, Fiumicino, Roma) e Solaika Marrocco (Primo Restaurant, Lecce).

Questi maestri della cucina avranno il compito di comporre un menù corale sulle note dei sapori campani e delle contaminazioni liguri, laziali, siciliane, calabresi, lombarde e venete, proponendo piatti della tradizione locale rivisitati in modo originale per conquistare anche il palato dei più esigenti. Un parterre esclusivo per un appuntamento unico nel suo genere a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza.

Il ricavato della vendita dei biglietti (prevendite da oggi online su: https://bit.ly/2ZwIXs9, a partire da 90 euro) della cena '20 Cuochi' andrà infatti a sostenere, concretamente, il progetto AdG 'Fare Formazione' giunto al terzo anno, con l’ambizione di aprire ad altri istituti e attività inerenti.

Un ciclo di percorsi formativi d’eccellenza che vede gli Ambasciatori del Gusto impegnati in prima linea nell’attività didattica per allievi e insegnanti delle scuole alberghiere. Un contributo reale alla formazione in ambito ristorativo con l’obiettivo di trasferire ai giovani che saranno i cuochi, i pizzaioli, i pasticceri, i camerieri, i maître d’Italia del domani le tecniche migliori, ma soprattutto la consapevolezza di come svolgere il mestiere al massimo livello, imparando anche a gestirne le difficoltà, grazie alla condivisione di esperienze e suggestioni.

La conduttrice Tessa Gelisio farà da madrina alla serata durante la quale si svolgeranno anche due speciali premiazioni. L’Associazione assegnerà, per la prima volta, il Premio 'Ambasciatore del Gusto - Anno 2019', destinato all’associato che durante gli ultimi dodici mesi si è più distinto in termini di entusiasmo e condivisione degli scopi associativi e premierà anche il vincitore del bando 'Premiare l’Eccellenza', destinato alle microimprese che hanno sviluppato progetti a beneficio della filiera agroalimentare.

Il giorno seguente, sempre a Napoli, si terrà il convegno annuale organizzato dagli Ambasciatori del Gusto, patrocinato da Città Metropolitana di Napoli ed Ente Nazionale Risi, che quest’anno indagherà il tema 'Turismo esperienziale: scenario e previsioni per il futuro'. L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico previa registrazione, avrà luogo negli spazi del Complesso Monumentale Donnaregina con inizio dei lavori alle 9,30.