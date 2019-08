Governo: Cida, subito esecutivo che affronti i problemi dell’economia

La conferenza dei robot a Pechino, dalla chirurgia alla sicurezza

Roma, 21 ago. (askanews) - Robot per tutti i gusti alla conferenza mondiale dei robot di Pechino Capaci di trasformarsi, sollevare, carezzare e giocare coi bambini, forse in vista di babysitter del futuro; volare a imitazione degli uccelli. Robot a quattro zampe come animali da compagnia, robot per interventi chirurgici di alta precisione, e robot che sviluppano gli arti artificiali (da 3:06). ...