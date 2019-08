Meeting Rimini: Coca-Cola e Corepla con Upcycle, viaggio nella sostenibilità

Roma, 16 ago. (Labitalia) - Coca-Cola torna al Meeting di Rimini con il progetto 'Upcycle, il nostro viaggio nella sostenibilità', realizzato in collaborazione con Corepla-Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica: da domenica 18 agosto a sabato 24 agosto, dalle ore 11 alle 22, nella Hall Sud ella Fiera di Rimini i visitatori potranno intraprendere gratuitamente un percorso esperienziale attraverso i temi dell’economia circolare e del riciclo, con una sorpresa finale riservata ai partecipanti.

All’interno dell’esperienza Upcycle, sarà possibile scoprire l'impegno per ridurre l'impatto e promuovere una crescita sostenibile: un percorso all’insegna dell’innovazione con l’obiettivo di rendere sempre più sostenibili sia i processi produttivi, sia per quanto riguarda gli imballaggi e il loro riciclo. Confezioni già al 100% riciclabili e l’uso di bottiglie realizzate con una sempre minor quantità di plastica Pet vergine sono solo alcuni esempi concreti delle azioni messe in campo da Coca-Cola.

Grazie alla partecipazione di Corepla, che curerà un modulo educativo sulla plastica, l’appuntamento sarà anche l’occasione per approfondire le corrette pratiche di raccolta differenziata e la seconda vita dei rifiuti, nonché sfatare alcuni falsi miti su questo materiale che, se correttamente riciclato, è una risorsa preziosa.