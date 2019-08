Estate: 5 app imperdibili per vacanze senza stress

Roma, 2 ago. (Labitalia) - Viaggiare è bello, ma a volte può essere anche stressante. Secondo i dati dell’ultimo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, il 45% dei turisti italiani negli ultimi tre anni ha viaggiato spinto da una motivazione legata all’enogastronomia. Questo significa che quasi la metà di chi andrà in vacanza lo farà all’insegna della buona tavola. Per garantirsi, dunque, vacanze gustose e targate 'zero stress', ecco una lista di app che accompagneranno durante tutto il viaggio, in Italia e non.

-Packpoint. Partiamo dalla valigia. Basterà indicare il luogo di destinazione e la durata del viaggio e Packpoint vi dirà cosa bisogna mettere in valigia, tenendo conto anche delle condizioni meteo che vi attendono. Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

-Hopper. Cercate un volo? Hopper è l’app che fa per voi, perché tiene traccia dei prezzi dei voli delle low cost (che, si sa, cambiano in continuazione) e vi permette di prenotare il volo per la destinazione che desiderate al prezzo più conveniente. Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

-TripAdvisor. Ora passiamo al pernottamento. TripAdvisor è la piattaforma di viaggi più grande del mondo, che aiuta 490 milioni di viaggiatori ogni mese. I viaggiatori di tutto il mondo utilizzano il sito e l’app di TripAdvisor per consultare oltre 760 milioni di recensioni e opinioni relative a 8,3 milioni di alloggi, ristoranti, esperienze, compagnie aeree e crociere. Durante l’organizzazione del viaggio o durante il viaggio stesso, i viaggiatori visitano TripAdvisor per comparare le tariffe convenienti di hotel, voli e crociere, prenotare attrazioni e tour popolari e riservare un tavolo in ottimi ristoranti. TripAdvisor, il miglior compagno di viaggio, è disponibile in 49 mercati e in 28 lingue.

-TheFork. E ora il momento più bello: mangiare fuori. Sito e app che permette di prenotare in oltre 60.000 ristoranti nel mondo (di cui 17.000 in Italia), TheFork è l’alleato ideale di chi cerca il ristorante perfetto, in vacanza e non. Spesso capita di non conoscere bene la propria destinazione di villeggiatura o ancora peggio di non parlare la lingua locale. TheFork ti permette di trovare i migliori ristoranti del luogo e di prenotare con pochissimi clic. Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

-Pixlr-o-matic. Passiamo alle fotografie. Per garantirvi i migliori ricordi delle vostre vacanze, Pixlr-o-matic è l’app che vi permetterà di modificare le fotografie in modo nuovo e originale, sia quelle dei posti che visiterete che quelle dei vostri piatti al ristorante, per poi poterle condividere sui Social. Disponibile gratuitamente per Android e iOS.