Contratti: Sla Cisal, in 9 mesi nessun rinnovo per autostrade e trafori

Roma, 1 ago. (Labitalia) - "Nove mesi di trattative non sono stati sufficienti a definire il rinnovo del ccnl del settore autostrade e trafori". E’ quanto dichiarato da Roberto Moroni, segretario generale Sla–Cisal che ha aggiunto: "Fatto ancor più grave è risultato l’atteggiamento delle controparti datoriali Fise e Federreti che hanno rotto le trattative per la loro indisponibilità a concordare un elemento fondamentale per il settore come la clausola sociale, finalizzata alla garanzia della continuità occupazionale e di reddito per i lavoratori, a maggior ragione nell’imminenza di assegnazione di concessioni e per il rifiuto di fatto ad impostare un confronto vero sulla questione del salario".

"Questo atteggiamento delle imprese è irresponsabile e inaccettabile -ha rimarcato Moroni-. Le stesse infatti continuano a lucrare in un mercato iper protetto, manifestano per gli azionisti dividendi da favola, da anni hanno diminuito l’occupazione, ed invece di aumentare e migliorare i servizi, la sicurezza e intensificare gli investimenti, scaricano sul lavoro e sui lavoratori le loro mancanze, negando diritti e tutele ai lavoratori".

"La nostra risposta è dunque inevitabile e sarà forte e determinata, la stessa verrà esercitata attraverso lo sciopero già proclamato per il 4 e 5 agosto e con ulteriori iniziative che verranno comunicate successivamente", ha concluso.