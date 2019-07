Lazio: a Fiumicino arriva 'Un Mare diVino'

Roma, 25 lug. (Labitalia) - 'Un Mare diVino', evento dedicato alla valorizzazione dei vini laziali, giunge quest’anno alla terza edizione e sposta la sua location nello spazio della Darsena di Fiumicino tra motoscafi e barche a vela. L’evento, in collaborazione con l’Arsial e il Comune di Fiumicino, chiama le aziende a presentare il meglio della loro produzione vitivinicola da far assaggiare agli appassionati e ai neofiti. Infatti, dalle 17 alle 24 di sabato 27 luglio, sarà un’esplosione di sapori e profumi attraverso i quali i presenti verranno guidati dai produttori a scoprire quanta eccellenza racchiude la regione Lazio. A questa edizione, felici di far degustare le loro migliori etichette, parteciperanno aziende come Casale del Giglio, Famiglia Cotarella, Poggio Le Volpi, Cincinnato, Omina Romana, La Luna nel Casale, Casale Marchese, Cantine Volpetti, Terre di Marfisa, Sanvitis e Tellenae.

“Siamo qui - raccontano gli organizzatori Fabio Carnevali e Stefano Albano - per raccontare le storie più belle della nostra terra e dare al Lazio il riconoscimento che merita: attraverso passione, coraggio e duro lavoro i produttori vitivinicoli hanno saputo trovare la strada dell’eccellenza e creare vini memorabili. Oggi, sulla riva del mare, a Fiumicino, si festeggia l’estate e sono protagonisti i bianchi, i rosati e le bollicine che sapranno farsi amare dal pubblico presente".

Il Lazio, infatti, è una regione che negli ultimi anni sta conoscendo un crescente successo puntando maggiormente sulla qualità, anziché sulla quantità. Ora, con 36 vini certificati tra Docg, Doc e Igt, non ha nulla da invidiare ad altre regioni e Roma si dimostra capofila per zone di produzione.

Ci saranno anche banchi di specialità gastronomiche, per accompagnare al meglio la degustazione: dalla pasta Lagano ai salumi Grufà, dai formaggi Riti al Caciocavallo Impiccato. Non mancheranno ovviamente alcune attività rappresentative del territorio, come la pasticceria Patrizi, la gelateria della Darsena, la pizzeria Sancho e il ristorante L’Antico Molo. A unire vini eccellenti alla gastronomia ci penseranno il mare e gli chef stellati Daniele Usai del Tino, Gianfranco Pascucci di Pascucci al Porticciolo e Marco Claroni dell’Osteria dell’Orologio, che daranno vita a cooking show e degustazioni. Sono stati chiamati a raccontare la loro visione della cucina di mare e le loro interpretazioni, sempre differenti, vive e dai colori cangianti.

Presenteranno gli show cooking e le aziende vinicole Sara De Bellis, direttore di MangiaeBevi, e Chiara Giannotti, ‘patron’ di Vino.tv. A completare la serata il dj-set con musica lounge, chillout e acid jazz di Sandro Di Martino.

Nel costo del biglietto (15 euro) è compresa la degustazione dei vini di tutte le aziende presenti, attraverso il rilascio di una speciale tessera a timbri, oltre al calice e relativo portabicchiere.