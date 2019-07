Ica vince il premio Visionary in Nevada

Roma, 22 lug. (Labitalia) - Esistono scoperte che sembrano arrivate direttamente dal futuro, messe a punto dalla creatività di chi sa inventare il domani. Dopo essersi aggiudicata, due mesi fa a Colonia in Germania, alla più grande manifestazione al mondo per l’industria del mobile, il premio biennale 'Interzum Award: intelligent material & design 2019', X-Matt conquista anche gli States.

La rivoluzionaria vernice antigraffio, anti-impronta e autoriparante, firmata da Ica, azienda leader mondiale di vernici innovative, si è aggiudicata 'The visionary new product awards by Awfs', durante l’esposizione di maggior prestigio internazionale nel comparto della wood -industry, la Awfs di Las Vegas.

"L'impresa civitanovese della famiglia Paniccia - si legge in una nota - è alla prima presenza, in modo diretto, al Las Vegas convention center, in Nevada, e proprio pochi mesi fa ha aperto la controllata Ica North America per svilupparsi sul mercato canadese e statunitense.

Con la vittoria del 'The visionary new product awards by Awfs', riconoscimento mondiale, Ica si conferma avanguardia solida sia nell’ambito del 'green environmental product development' che per il settore innovazione e tecnologia".