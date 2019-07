Caserta: presidente Consorzio Mozzarella incontra neo direttore Reggia

Caserta, 18 lug. (Labitalia) - Incontro tra il presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo ed il nuovo direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei. Lo comunica il Consorzio attraverso una nota ufficiale. ‘Il presidente Raimondo – informa l’ente con sede all’interno del Palazzo Reale di Caserta, nelle Regie Cavallerizze - è stato accolto nell’ufficio del sovrintendente per un colloquio cordiale e proficuo, che ha rafforzato il rapporto di collaborazione già esistente tra i due enti'. Proprio il rapporto tra beni culturali ed eccellenze produttive è stata al centro dell’incontro, durante il quale è stato pienamente condiviso l’obiettivo strategico di incrementare la sinergia’.

'Ringrazio il direttore Maffei per la sensibilità mostrata e la grande disponibilità – ha affermato Raimondo - la sua preparazione e il suo entusiasmo sono il miglior viatico per la Reggia e per Caserta. Noi siamo convinti che l’alleanza tra il patrimonio storico-artistico e quello enogastronomico sia la chiave di volta per incentivare lo sviluppo del nostro territorio, anche in chiave turistica’ ha commentato Raimondo.