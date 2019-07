Vigili fuoco: Federdistat Vvf-Cisal, rappresentativa in ruolo direttivi e dirigenti

Roma, 9 lug. (Labitalia) - Il segretario generale Federdistat Vvf-Cisal, Antonio Barone, questa mattina, alla presenza del segretario generale, Francesco Cavallaro, ha riunito, presso la sede nazionale della Cisal, il direttivo nazionale allargato ai segretari regionali e provinciali, per annunciare che Federdistat Vvf ha raggiunto la rappresentatività al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei direttivi e dirigenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per Barone, questo risultato è importante in quanto "serve nel Corpo nazionale un’aria di novità: noi ci rivolgiamo a una fetta importante dei Vigili del Fuoco, in particolare a coloro che sono rimasti scontenti in questi ultimi anni, ecco perché una delle prime richieste è accelerare l’approvazione della riforma di equiparazione con gli altri Corpi dello Stato e una attenzione alla componente dei direttivi anziani".

"Ringrazio Antonio Barone per questo invito e per le sue parole, ho sempre creduto nella Federdistat, ho sempre visto grande sostegno e dinamicità da parte di tutti i collaboratori", ha detto il segretario generale Cisal Cavallaro. Barone, inoltre, ha dichiarato che "la presenza del Francesco Cavallaro evidenzia come una grossa confederazione la Cisal è vicina ai vigili del fuoco".

Fernando Cordella, presidente di Anppe e coordinatore nazionale Federdistat Vvf-Cisal, presente al direttivo, ha dichiarato che "questo è solo un primo traguardo, l’obiettivo è quello di raggiungere nella prossima rilevazione la rappresentatività nell’intero comparto". "Per questo che ci impegneremo su tutti i fronti per il rilancio del Corpo nazionale, che può avvenire con atti concreti da parte della politica e ministeriale. Ringraziamo fin da subito la confederazione Cisal e il suo segretario generale Francesco Cavallaro per il pieno appoggio dimostrato", ha concluso.