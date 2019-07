Welfare: Palermo (Edenred), 'quello aziendale è grande risorsa per Paese'

Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Edenred è il principale attore del welfare aziendale in Italia. Il welfare aziendale offre una serie di servizi che rappresentano una grande risorsa per il Paese". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Luca Palermo, amministratore delegato di Edenred, società che ha inventato il Ticket Restaurant, protagonista del settore dei buoni pasto, del welfare aziendale e dell’expense management. "Alle aziende - precisa - vengono dati i migliori servizi e i dipendenti possono usufruire di tutti quei benefit che altrimenti non avrebbero".

"Edenred - sottolinea - ha realizzato per i propri dipendenti, e ovviamente anche per i dipendenti delle aziende clienti, numerosi piani di welfare a beneficio della genitorialità. Piani all'interno dei quali sono previsti percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità, voucher per servizi di baby sitting, buoni per l’acquisto di prodotti per l’infanzia e molto altro, come la concessione di orari flessibili. Si tratta appunto - aggiunge Palermo - di servizi a cui i dipendenti non avrebbero accesso e che portano effetti positivi sulle famiglie e sulla produttività aziendale".

"Inoltre - avverte Palermo - il sistema del welfare aziendale fa emergere dei flussi monetari che prima non emergevano. Da non dimenticare poi che il welfare è uno strumento che vale per tutti i tipi di aziende: dal piccolo artigiano alla grande impresa. Attualmente - ammette - è un sistema ancora troppo poco diffuso, ma come Edenred contiamo di farne conoscere i benefici al sistema produttivo italiano".