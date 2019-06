Turismo: Invitalia, contratto sviluppo da 49,9 mln euro per polo lusso a Ragusa

Ragusa, 28 giu. (Labitalia) - Nasce un nuovo polo per il turismo di lusso a Ragusa. Il progetto è stato messo nero su bianco da Invitalia e Ispica Srl con la firma di un contratto di sviluppo da 49,9 milioni di euro, di cui 17,5 concessi dall’Agenzia governativa per lo sviluppo. A Ispica, a pochi chilometri da Ragusa, nasceranno un albergo diffuso a 5 stelle, due ristoranti e un centro benessere: la gestione sarà affidata a un big del settore alberghiero del calibro di Hilton. Il vero fulcro dell’operazione è la realizzazione di un campo da golf a 18 buche per attrarre un target turistico di profilo elevato e con alte capacità di spesa. L’intero progetto rappresenta un salto di qualità per le potenzialità attrattive e per l’offerta ricettiva del territorio ragusano, con ricadute significative anche in termini di occupazione: sono infatti 190 i nuovi posti di lavoro previsti. Fra gli obiettivi anche quello di destagionalizzare i flussi turistici, aumentando le presenze in ogni periodo dell’anno e rivolgendosi a un segmento di mercato sempre più corteggiato dalla concorrenza internazionale: turisti amanti del golf e dell’accoglienza di alto livello.

“Questo investimento - afferma Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia - conferma l’attenzione che il governo rivolge allo sviluppo dell’offerta turistica, soprattutto nel Sud, dove le potenzialità di crescita sono molto elevate. Invitalia, attraverso un incentivo efficace e trasparente come il contratto di sviluppo, favorisce le imprese che investono per migliorare i propri standard di ricettività e diventare competitive su scala internazionale. Questa iniziativa avrà, inoltre, un impatto molto positivo in termini di occupazione e potrebbe svolgere un ruolo di volano per lo sviluppo del territorio”.

Il progetto messo in campo a Ispica punta a intercettare il trend positivo del turismo siciliano. I dati del 2017 parlano di 15 milioni di presenze nell’isola tra italiani e stranieri (un milione in più rispetto all’anno precedente) e 6.750 strutture ricettive sul territorio (+10% rispetto al 2016). Sensibilmente in crescita il numero di strutture con stellaggio massimo (5 e oltre): +25,8% rispetto al 2016, pari a 39 esercizi e 8.032 posti letto. In provincia di Ragusa, sempre nel 2017, il numero di posti letto è cresciuto del 2% grazie all’apertura di 4 nuove strutture, mentre è rimasta costante l’offerta alberghiera rivolta alla clientela più selezionata: il territorio è dotato di 3 alberghi a 5 stelle per complessivi 495 posti letto.