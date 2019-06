Libri: Feltrinelli, apre sul Monte Bianco la libreria più alta d’Europa

Aosta, 26 giu. (Labitalia) - laFeltrinelli apre la libreria più alta d’Europa, sul Monte Bianco, all’interno della stazione Punta Helbronner The Sky, la terza dell’impianto Skyway Monte Bianco di Funivie Montebianco Spa. Una finestra su un luogo unico e inaspettato dove fermarsi, incontrare nuove storie, immergersi nella lettura con il Monte Bianco come ispirazione per ritrovare silenzio, tempo e misura: 60 metri quadri a quota 3.466 metri per esplorare nuove altitudini, ampliare le proprie vedute e riossigenare mente e corpo; 376 titoli per un totale di 1.726 libri, suddivisi in percorsi tematici, dalla sezione best seller d’alta quota ai libri illustrati di montagna e fotografici, da quelli dedicati agli itinerari valdostani alla narrativa di montagna, dai libri enogastronomici per scoprire la cucina della Valle d’Aosta ai libri per ragazzi.

"Skyway Monte Bianco non è solo una funivia, è un’idea, quella - precisa Federica Bieller, presidente Funivie Monte Bianco Spa - di avvicinare l’uomo alla montagna e al cielo, quella di allargare orizzonti e di superare i confini. Grazie all’apertura de laFeltrinelli 3466 la nostra tecnologica funivia valorizza ancora di più l’ascesa rendendola un’escursione culturale. La cultura di montagna da valorizzare, le parole degli autori che l’hanno amata e sfidata da tramandare, il Monte Bianco come scenario per fantasticare. Siamo orgogliosi che proprio qui ai piedi di questa montagna sacra laFeltrinelli abbia deciso di realizzare, la libreria più alta d’Europa. Due aziende accomunate dal desiderio di nutrire i pensieri affinché possano percorrere sentieri che portano verso cime lontane".

A inaugurare il programma delle matinée con lo scrittore, sabato 20 luglio, alle ore 12, lo storico e scrittore Alessandro Vanoli, in uscita con il nuovo libro 'Strade perdute' (Feltrinelli) dedicato alle molteplici rotte che l’uomo ha percorso e che segnano le sue radici, dal Nilo, alle rotte del Mediterraneo, dalla Via della seta, alla Route 66, tra strade celebri e altre ancora ignote. Sabato 27 luglio, sempre alle ore 12, è invece la volta della presentazione in reading di 'Stelle minori' (Feltrinelli) di Mattia Signorini, sulla ricostruzione del proprio presente a partire da quella del proprio passato, ancor più se minaccioso e irrisolto.