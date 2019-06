Commercio: Italia tra migliori mercati nel settore della vendita diretta

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Sempre più consumatori scelgono la vendita diretta come canale d’acquisto e opportunità di lavoro. Il successo del settore è dimostrato dai dati rilasciati da Seldia (The European Direct Selling Association) e Wfdsa (World Federation of Direct Selling Associations), le istituzioni europee e mondiali del direct selling delle quali fa parte Avedisco, la prima associazione che rappresenta le aziende di vendita diretta in Italia. Nel 2018 il fatturato complessivo del settore, a livello globale, registra un nuovo record: un importo complessivo di quasi 193 miliardi di dollari (Iva esclusa), con un incremento del +1,2% rispetto all’anno precedente e un trend di incremento del +1,7% relativo al periodo 2015-2018, mentre in Europa si verifica una leggera flessione rispetto al 2017 con un totale di oltre 33 miliardi di euro (Iva esclusa).

Se guardiamo la classifica mondiale dei mercati, l’Italia si riconferma al 12° posto con una percentuale media di crescita in 6 anni (dal 2013 al 2018) del +3,1%; la Cina conquista il 1° posto, superando gli Stati Uniti, che dopo anni di incontrastata leadership si attesta al secondo posto. Seguono Corea, Germania e Brasile. Il nostro Paese conquista una posizione rilevante anche a livello europeo occupando il 4° posto dietro Germania, Francia e Gran Bretagna. I dati relativi al valore occupazionale sono altrettanto incoraggianti: gli incaricati alle vendite a livello mondiale sono 118,4 milioni, per un incremento del +1,6% rispetto al 2017, di cui il 74% è costituito da donne; il settore rappresenta l’ingresso nell’economia collaborativa sia per i millennials (23-38 anni) che per la generazione dei baby boomers (55-75 anni). In Europa gli incaricati alle vendite sono 14,3 milioni, di cui il 78% donne e l’80% degli incaricati svolge la propria attività part-time.

Avedisco, che quest’anno festeggia il 50° anniversario della nascita, è stata premiata dalla Wfdsa (che rappresenta a livello mondiale più di 60 associazioni di vendita diretta e le loro aziende associate), con il prestigioso Gold Status per l’anno 2019 consegnato lo scorso 24 maggio dal presidente Magnus Brännström: un riconoscimento importante per l’impegno costante dell'associazione nel promuovere la vendita diretta e i benefici socio-economici del settore.