Coronavirus. Anche il calcio inglese si ferma,salta Inghilterra-Italia

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - La Football Association ha annunciato, a causa dell'emergenza coronavirus, lo stop di tutte le partite di calcio inglese fino al prossimo 3 aprile, comprese quelle della Nazionale di Southgate. Di conseguenza, almeno fino al 3 aprile e con eventuale rinvio a data da destinarsi, non si disputera' neanche l'amichevole Inghilterra-Italia, in programma al Wembley Stadium di Londra venerdi' 27 marzo, ne' quella in programma quattro giorni dopo contro la Danimarca. Una decisione che arriva dopo le positivita' al COVID-19 di Mikel Arteta (tecnico dell'Arsenal) e Callum Hudson-Odoi (giocatore del Chelsea) che ha portato tante squadre (compreso l'Everton di Ancelotti) a sospendere le attivita'. Si ferma ovviamente anche la Premier League, i campionati delle serie inferiori e il calcio femminile. "Per prima cosa ci auguriamo che Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi si riprendano rapidamente cosi' come tutti gli altri soggetti alle prese con il COVID-19 - le parole dell'amministratore delegato della Premier League, Richard Masters -. In questa situazione senza precedenti, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri club, il governo, la Football Association e le altre leghe, per garantire la salute di giocatori, staff e tifosi. Nonostante le sfide che abbiamo davanti, l'obiettivo della Premier League e' recuperare le partite rinviate quando ci saranno le condizioni per giocare in sicurezza". (ITALPRESS). ari/red 13-Mar-20 12:48