Accordo Toyota-Suzuki per scambio di capitale

ROMA (ITALPRESS) - Nasce un'alleanza tra Toyota e Suzuki. I due grandi gruppi giapponesi hanno siglato un accordo per uno scambio di capitale, che ha l'obiettivo "di stabilire e promuovere una partnership a lungo termine per promuovere la collaborazione in nuovi campi, compreso quello della guida autonoma", si legge in una nota congiunta. In base all'accordo, Toyota prevede di acquisire 24 milioni di azioni ordinarie di Suzuki, il 4,94% del numero totale di azioni emesse dal gruppo al 31 marzo 2019, per un valore complessivo di 96 miliardi di yen, pari a circa 819 milioni di euro. Suzuki prevede di acquisire sul mercato azioni Toyota pari a 48 miliardi di yen, pari a 409 milioni di euro. Le acquisizioni azionarie saranno attuate dopo che le societa' avranno ottenuto l'approvazione delle autorita' estere garanti della concorrenza. (ITALPRESS). sat/com 28-Ago-19 13:39