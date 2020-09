Morta la cantante lirica soprano Lucia Stanescu. Abitava in Toscana

26 settembre 2020 a

a

a

La cantante lirica di origine romena Lucia Stanescu, soprano di fama internazionale specializzata nel repertorio operistico di Giacomo Puccini, che dal 1979 viveva stabilmente a Livorno, è morta all’età di 94 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato questa mattina dall’assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi, esprimendo cordoglio per la scomparsa alla famiglia. Era nata il 16 giugno 1926 a Someşul Rece, un villagio nei monti Apuseni, in Transilvania (Romania). Diplomata in canto nel 1949 al Conservatorio fi Bucarest, divenne poco dopo soprano del Teatro dell’Opera Nazionale di Romania, di cui fu direttrice dal 1970 al ’75. Tra le sue molte interpretazioni, Lucia Stanescu è stata una indimenticabile Madama Butterfly, l’eroina pucciniana di cui ha vestito i panni al teatro Goldoni di Livorno (nel 1971 e 1974) e al Festival Puccini di Torre del Lago, ma anche al Bolshoi di Mosca. Stanescu è stata anche per 15 anni insegnante all’istituto musicale ’Pietro Mascagnì di Livorno. L

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.