Coronavirus, 9 nuovi casi nella Asl Toscana sud est: ci sono anche tre ventenni

24 agosto 2020 a

Cinque nuovi casi di Coronavirus a Siena, tre ad Arezzo. Questa la situazione delle ultime 24 ore nella Asl Toscana sud est, dalle 14 di domenica 23 agosto alle 14 del 24. Da segnalare un caso anche a Grosseto. Questo il quadro completo dei nuovi contagi. In provincia di Siena un ragazzo di 26 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato dalla Sardegna, asintomatico. Poi nel Comune di Poggibonsi un uomo di 51 anni già in isolamento in quanto contatto di positivo, rientrato dalla Bosnia, asintomatico; ragazzo di 28 anni, già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Bosnia, asintomatico; uomo di 50 anni, già in isolamento in quanto contatto di positivo, rientrato dalla Bosnia, asintomatico; uomo di 52 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato dalla Bosnia, asintomatico. In Provincia di Arezzo, nel Comune di Montevarchi, un uomo di 31 anni, già in isolamento in quanto contatto di positivo, rientrato dalla Sardegna e Rimini, paucisintomatico. Nel Comune di San Giovanni Valdarno una ragazza di 21 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrata dall’Albania, paucisintomatico; ragazzo di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo rientrato dalla Sardegna e Rimini, paucisintomatico. Infine in Provincia di Grosseto, nel Comune di Roccastrada, ragazza di 21 anni, in isolamento domiciliare, paucisintomatica.