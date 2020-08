Coronavirus, continuano a salire i contagi in Toscana: sono 79 i nuovi casi

21 agosto 2020 a

E' di 34 anni circa l'età media dei 79 nuovi casi di Coronavirus in Toscana aggiornati alle 12 di venerdì 21 agosto. Cinque i positivi a Siena registrati dalla Regione; da segnalare come il 68% dei nuovi casi sia asintomatico. Delle 79 positività di venerdì 21, 20 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero di cui 18 per motivi di vacanza (più 8 contatti). Sono 19 inoltre i casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Numeri che pertanto si fanno sempre più preoccupanti.