Il nuovo volto di Gucci è Ellie, la modella con la sindrome di Down scelta per il lancio di un mascara

Sara Nucoli 01 luglio 2020

Ellie Goldstein è la prima modella con la sindrome di Down a posare per la maison fiorentina Gucci. Inglese, 18 anni, Goldstein è il nuovo volto della campagna beauty della griffe, che l'ha scelta per il lancio del nuovo mascara l'Obscur. L'annuncio lo ha dato la stessa maison fiorentina su Instagram. E subito sul social sono arrivati apprezzamenti alla maison per la scelta fatta. Il volto di Ellie sarà pubblicato anche sulle pagine di Vogue Italia. "Un messaggio intelligente e forte: la disabilità non è e non sarà mai un limite. Chapeau!", è il commento su Facebook del sindaco di Firenze, Dario Nardella.