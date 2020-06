Alex Zanardi, visita in ospedale dell'arcivescovo di Siena: "Situazione seria ma c'è speranza"

27 giugno 2020 a

Visita a sorpresa all'ospedale Le Scotte di Siena per Alex Zanardi, il campione ricoverato in terapia intensiva dopo l'incidente avuto a Pienza nel corso di una manifestazione di handbike. Zanardi ha infatti ricevuto la visita dell'arcivescovo, monsignor Augusto Paolo Lojudice.

"Ho incontrato il primario e mi ha descritto le condizioni di salute di Alex Zanardi. La situazione è seria, ma ho letto nelle sue parole una certa speranza. Il colpo è stato forte ma anche Zanardi è forte fisicamente. Mi sono fermato per qualche momento in preghiera davanti a Zanardi. Lo stesso ho fatto per tutti gli altri ricoverati nel reparto", ha affermato Lojudice, raccontando appunto della visita all'ex pilota di Formula 1. "Ho ritenuto - ha detto il presule - di fare una piccola visita, molto privata. Del resto, anche Papa Francesco in questi giorni ha parlato di Zanardi".