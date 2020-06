Cristiano Ronaldo in vacanza in Toscana: potrebbe acquistare uno yacht a Viareggio

26 giugno 2020 a

Cristiano Ronaldo in Toscana. Il numero 7 bianconero, accompagnato dalla compagna Georgina, dopo la partita con il Bologna si è preso un giorno di relax tra Viareggio e Forte dei Marmi con una puntata anche a Porto Venere (Liguria). CR7 è arrivato in Ferrari martedì e ha preso in affitto un Azimut Grande da 35 metri (una prova, potrebbe essere il suo prossimo acquisto considerato che successivamente ha incontrato i responsabili del cantiere viareggino).

Ronaldo ha fatto il bagno nelle acque della Versilia. poi delle Cinque Terre per infine pernottare al grand hotel Imperiale di Forte (cinque stelle extralusso). Anche il portoghese è rimasto affascinato dalle bellezze naturali della Toscana.