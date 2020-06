Zanardi, il bollettino: "È stabile, ma il quadro neurologico resta grave. Rischia conseguenze sulla vista"

Nicola Uras 20 giugno 2020 a

Alex Zanardi è stabile, ma resta grave il quadro neurologico. Lo ha ribadito Sabino Scolletta, direttore del dipartimento emergenza urgenza del policlinico Le Scotte di Siena, dove il campione paralimpico è ricoverato da ieri per un incidente stradale in handbike vicino a Pienza. Secondo Scolletta, che ha incontrato la stampa per il secondo briefing giornaliero, valutazioni sulle possibili conseguenze neurologiche e su un’eventuale compromissione della vista, potranno essere fatte "la prossima settimana. Ci possono essere e quindi abbiamo anche chiesto delle consulenze agli oculisti perché c'è qualche lesione oculare. Il trauma è anche facciale, e quindi è probabile che ci siano lesioni di quel tipo. Avremo delle stime oculari fra qualche giorno".

Scolletta ha poi aggiunto che "le condizioni" di Zanardi "continuano a essere stabili da un punto di vista cardiorespiratorio" e "anche i parametri metabolici restano stabili", ma essendo infatti il "quadro neurologico totalmente compromesso", la situazione "ci impone una terapia farmacologica per stabilizzarlo", e il paziente rimane "in ventilazione meccanica".