Belen Rodriguez in mini bikini, follower scatenati - Le foto più sexy

Belen Rodriguez ancora una volta fa "impazzire" Instagram e come sempre le basta una fotografia. La showgirl pubblica uno scatto in mini bikini e i suoi fans si scatenano: quasi 350 mila like in 24 ore. Del resto con i suoi 7 milioni e 700 mila follower, il profilo di Belen è tra i più seguiti in Italia. Nei giorni scorsi aveva fatto il "pieno di like" con un video molto sexy e qualche settimana fa erano diventate virali le immagini del balletto hot a Tu si ques vales.

Belen è nata a Buenos Aires il 20 settembre del 1984 e il suo nome completo è María Belén Rodríguez Cozzani. Modella, conduttrice televisiva, showgirl, Belen è alta un metro e 75 e le sue misure sono...