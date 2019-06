La showgirl Sara Tommasi è incinta

Sara Tommasi presto diventerà mamma. La 38enne showgirl narnese, che domenica 9 giugno ha festeggiato il suo compleanno, aspetta un bambino dal compagno Angelo, un imprenditore di 46 anni legato al mondo della acque minerali. Il periodo buio è finito e adesso Sara, come conferma la sua agente Debora Cattoni, è serena, pronta per la sua nuova vita e per l’esperienza della maternità.