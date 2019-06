Gravissimo incidente sulla tangenziale

Gravissimo incidente nella tangenziale di Siena, direzione sud, poco dopo lo svincolo per Acquacalda. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia, intorno alle 23 sono entrate in collisione un'auto ed una moto.

Il motociclista è rimasto ferito in maniera molto grave, feriti in maniera non grave gli occupanti dell'auto. Sul posto anche vigili del fuoco e 118.

La strada è rimasta a chiuso fino a notte.