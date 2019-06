Prende fuoco camion che trasporta saponi per uso domestico. E' successo poco dopo le 17 di martedì 4 giugno all'altezza dell'uscita di Chiusi sull'A1. Per cause ancora da accertare il mezzo pesante a preso fuoco mentre stava viaggiando in direzione Nord. Per permettere i soccorsi e l'intervento dei vigili del fuoco è stata chiusa la corsia Nord dell'A1.