Manifestazione di Forza Nuova: agenti in tenuta antisommossa

Agenti in tenuta antisommossa e Banchi di Sopra chiusa per la manifestazione di Forza Nuova in piazza Salimbeni. I simpatizzanti del partito di estrema destra sono stati duramente contestati domenica 19 maggio, poco dopo le 22, da un gruppo di giovani di sinistra. Le forze dell'ordine hanno dovuto creare un vero e proprio cordone di sicurezza.