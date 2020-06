Nel giorno del compleanno di Gianna Nannini, che oggi (14 giugno 2020) compie 66 anni, è il momento di tirare fuori dai cassetti le vecchie foto. La pagina Facebook Cor magis tibi Sena pandit, per esempio, ne pubblica una della rockstar che, giovanissima, sponsorizza i prodotti di famiglia.

A proposito di questo, proprio in questi giorni "Giannissima" ha ricordato un grave incidente che ha segnato anche la sua carriera. Da adolescente lavorava in pasticceria ed era piuttosto abile nel preparare i ricciarelli. Un giorno, però, un macchinario le ha tranciato le falangi di due dita della mano sinistra. “Finirono nell’impasto dei dolci - ha spiegato lei stessa - ma nessuno le ha mangiate. Le ritrovarono il giorno dopo, troppo tardi per riattaccarle. Cacciai un urlo terribile, e infatti la voce roca mi è venuta allora. L’assicurazione versò due milioni. Mi ci pagai la fuga a Milano. Per anni non parlai con i miei genitori".