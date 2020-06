Siena-Grosseto, secondo la Lega serve il modello Genova per completare la strada per il mare

Per completare la Siena-Grosseto occorre il modello Genova. Ne sono convinti i parlamentari leghisti della Toscana, Manfredi Potenti e Tiziana Nisini. “La Toscana - scrivono - è una delle regioni con più opere dimenticate. Da anni attende il completamento della Siena-Grosseto. Tale necessità appare ulteriormente evidente alla luce della crisi economica nell’era del Covid-19”. “L’arresto dei flussi turistici dall’estero - spiegano - rende vitale per il territorio la modernizzazione infrastrutturale. La ricostruzione del Ponte Morandi ha dimostrato i vantaggi del modello incentrato su semplificazione e sburocratizzazione. Perché non adottare la stessa procedura per la Due Mari?”. La proposta, già avanzata dal sindaco Luigi De Mossi, è stata presentata in una interrogazione al ministro Paola De Micheli.