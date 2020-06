Il Consorzio Chianti: "Abbandonati dal governo. Il 40% della Toscana rischia di essere venduta"

“Siamo rimasti soli. Nonostante gli annunci del governo le nostre aziende stanno cercando di superare questa crisi senza precedenti facendo affidamento esclusivamente sulle proprie forze. In un momento come questo non ci aspettavamo che la distanza fra i problemi delle imprese e le istituzioni fosse così abissale". A lanciare l'allarme è Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, in occasione dell'assemblea dei soci. “Il tempo è finito – ha spiegato Busi - e non c'è più possibilità di andare avanti. Se si continua così, senza alcun sostegno, nei prossimi mesi il 40% della Toscana sarà in vendita. Le aziende chiuderanno e diventerà il più grande boomerang mai visto prima dal punto di vista patrimoniale. E questo coinvolgerà tutti. Chiuderanno aziende grandi e piccole, blasonate o meno. Ci rimetterà tutta la regione senza alcuna possibilità di tornare indietro.”