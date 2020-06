di Gennaro Groppa

“Purtroppo esiste il rischio di definitiva chiusura del 30% delle attività commerciali di Siena. Il rischio si riferisce ad una loro non riapertura o ad una chiusura dei battenti dopo avere affrontato i problemi e le difficoltà che potranno esserci nei prossimi mesi”. Parola di Leonardo Nannizzi, presidente provinciale della Confesercenti che analizza così la Fase 3 del dopo Coronavirus. Le questioni sono note e sono sotto gli occhi di tutti. Il lockdown è terminato, ma l’attuale contesto economico spinge a porsi tanti interrogativi su quel che accadrà da qui alla fine del 2020. “Quanto è avvenuto in questa ripartenza – prosegue nella sua analisi Nannizzi – conferma le grandissime difficoltà per il settore turistico ed alberghiero e al tempo stesso forti sofferenze per la ristorazione, i bar e la moda. Stanno reggendo il dettaglio e il settore alimentare e dopo il lockdown c’è stato anche un exploit dei servizi alla persona, penso ai parrucchieri e agli estetisti. Ritengo tuttavia che un bilancio lo si potrà fare più avanti, dopo un periodo più lungo e dopo aver verificato cosa accadrà in estate e anche da settembre in poi. Senza turisti purtroppo ci sono tanti problemi un po’ per tutti, d’altronde il bacino di Siena e della sua provincia è piuttosto ridotto. Voglio anche sottolineare come l’online per tutto il periodo della quarantena abbia venduto in maniera indiscriminata qualunque tipo di oggetto mangiando nuove fette di mercato, mentre tante attività erano costrette a rimanere chiuse”. Sarà un’estate difficile per tanti lavoratori. Le prossime settimane serviranno per capire quale tipo di reazione potrà esserci nel tessuto economico del territorio. Così parla Nannizzi: “Tanti ristoranti apriranno in ritardo, d’altronde molte attività a vocazione turistica dovrebbero ora sostenere ingenti costi per poi mettere a tavola poche persone. Abbiamo già perso mesi importanti di lavoro e mi chiedo quanti turisti potranno arrivare in estate. E cosa succederà quando finirà la cassa integrazione? I datori di lavoro sono in una situazione complicata, penso anche alle linee guida Inail e al fatto che se un dipendente contrae il Coronavirus si dà per scontato che l’abbia preso sul posto di lavoro, anche con possibili conseguenze penali per il titolare. Questo è a mio avviso un provvedimento incomprensibile. Auspico per le prossime settimane che gli interventi del governo diano i frutti sperati e che quindi non siano solo proclami ma che possano esserci a disposizione soldi reali per aiutare imprese e famiglie; e mi auguro che il prima possibile possa essere trovato un vaccino e che si raggiunga una auto-immunità che ci dia quella sicurezza sanitaria che porterebbe a benefici per tutti anche a livello economico e psicologico”. Anche per la Confcommercio la fotografia del momento attuale non è rosea. “La ripartenza sta producendo più un effetto psicologico che economico, riabituandoci ad una parvenza di normalità – commenta Daniele Pracchia, direttore generale di Confcommercio Siena – Molte aziende infatti non hanno riaperto, soprattutto in ambito turistico anche perché solamente con il mercato interno non si fanno grandi risultati. In questo momento sta mancando pure la stagionalità del lavoro, e le ore di cassa integrazione che sono aumentate in maniera esorbitante sono purtroppo un indicatore pesante. Tutto il sistema economico sta soffrendo, anche il commercio, e da parte dei cittadini ci sono incertezze e insicurezze che condizionano la loro propensione all’acquisto. Il settore alimentare – prosegue Pracchia – è messo un po’ meno peggio, le attività hanno continuato a lavorare anche nel periodo più duro. Tuttavia i piccoli esercizi hanno problemi legati ai costi da sostenere e vivono una situazione diversa rispetto alla grande distribuzione”.