Paul McCartney critica, Gianna Nannini risponde. L'ex Beatle, che ha dovuto annullare per il Coronavirus i suoi concerti italiani di Napoli e Lucca, ha commentato: "E' un vero scandalo che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi. Senza i fan non ci sarebbe musica dal vivo. Siamo fortemente in disaccordo con ciò che il governo italiano e Assomusica hanno fatto. Siamo tutti estremamente dispiaciuti del fatto che gli spettacoli non possano avvenire ma questo è un vero insulto per i fan". Un attacco frontale alla scelta di dare dei voucher validi 18 mesi anziché rimborsare i biglietti.

A Gianna Nannini la cosa non è piaciuta troppo, e infatti attraverso il suo Facebook ha risposto: “Paul, caro Paul, non abbiamo bisogno di te che bacchetti l’Italia. Invece di cancellare il tuo concerto cosa ci voleva a recuperarlo come facciamo noi e come fanno tanti artisti internazionali? La musica va aiutata in questo momento recuperando le date, non cancellandole. Ti aspettiamo Paul, vogliamo il tuo concerto!”. La rocker di Fontebranda, poi, ha un po' aggiustato il tiro su Radio Italia dicendo che non voleva sollevare alcuna polemica contro McCartney, ma di fatto non ha spostato i concetti di una virgola: “Mi dispiace che si parli dell’Italia e di noi come se fossimo sempre gli ultimi. Noi cantiamo in italiano, una lingua preziosa e importante. Non è giusto che qualcuno arrivi a dirci che noi abbiamo sbagliato. Volevo spiegare solo che quello che ho letto mi ha fatto un po’ male perché credo nella nostra musica”.